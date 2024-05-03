البيئة تعلن استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا بمشاركة 3 جامعات مصرية

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة الاسكندرية، والتى تعد الجامعة المستضيفة، حيث نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع المجلس الاعلى للجامعات وشركة سانوفى مصر مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار "صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة ٣ جامعات مصرية وتشمل (الإسكندرية، دمنهور، مطروح).

وقالت وزيرة البيئة، إنه شارك بالماراثون 200 متسابق ومتسابقة، وقد بلغت مسافة الماراثون ٣كيلو متر تقريبا، وانطلق المارثون من أمام كوبري ستانلي مرورا بكورنيش الإسكندرية وحتى نقطة النهاية أمام مبنى الجامعة بالشاطبي، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، وسيتم تسليم الجوائز لأفضل (10) مراكز.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الأنشطة تضمنت أيضا تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية، ومسابقة عمل فيديو توعوي وابحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وسيتم تصعيد أفضل ثلاث مراكز، ويتم تسليم الجوائز لافضل 3 مراكز.

وأكدت تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على أن يتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل 3 مراكز للفرق المشاركة.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حيث تستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد 20 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر خلالها توزيع 1000 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة.

وتم تنفيذ الأنشطة سالفة الذكر بجامعة أسيوط، وبمشاركة 6 جامعات بجنوب الصعيد، كما تنفيذ الانشطة بجامعة السويس، وبمشاركة 4 جامعات وتشمل (العريش، السويس، بورسعيد، قناة السويس) على أن يتم استمرار تنفيذ فعاليات المسابقة، وفق جدول زمنى محدد، بعدد من الجامعات الاخرى وتشمل جامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على ان تضم جامعات القطاع المشارك (الفيوم، بنى سويف، المنيا)، وأيضاً جامعة المنصورة وتضم (المنصورة، دمياط، طنطا، كفر الشيخ) إضافة إلى جامعة القاهرة وتضم جامعات (القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها)، وجامعة المنوفية وتشمل جامعات القطاع المشارك (المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ).