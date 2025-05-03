نادي الجزيرة يحتضن النسخة السابعة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم

تشهد انطلاقة النسخة السابعة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، المقرر إقامتها على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي بالزمالك، بدءًا من التاسع من مايو المقبل، مفاجآت متنوعة، بعد وصول موافقات 36 هيئة وسفارة دبلوماسية، على المشاركة في الحدث الكبير الذي تحتضنه أرض مصر، وذلك بعد 6 نسخ من النجاح منقطع النظير.

وتقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي في الثانية عشر ظهر الرابع من مايو المقبل، بمقر نادي الجزيرة الرياضي، لشرح تفاصيل الحدث الكبير، وإجراء مراسم القرعة بين الفرق المشاركة، بحضور يورجن شولتس، سفير دولة ألمانيا في القاهرة وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة الدبلوماسية في نسختها السابعة، كما يحضر الأستاذ شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، والمهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة، واللواء شيرين شمس الدين، المدير التنفيذي للنادي وممثلين الشركات الراعية للحدث.

وجاء احتضان نادي الجزيرة الرياضي للبطولة الدبلوماسية في نسختها السابعة، إيمانًا من مجلس إدارة النادي، بالدور الكبير الذي تقوم به البطولة الدبلوماسية في توطيد العلاقات بين شعوب العالم، على أرض مصر، مهد الحضارات، وفق تنظيم رائع تقوم به مجموعة سيكسياردز للتسويق الرياضي وادارة الفعاليات، الجهة المنظمة التي تتبنى هذا الحدث الكبير، ونجاح الجهة المنظمة في تحقيق حلم جمع وفود 36 هيئة وسفارة دبلوماسية، في حدث كروي ضخم، يضاهي كبريات البطولات العالمية الرسمية، ويعكس الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايمانا واسترشادا بتوجه القيادة السياسية، لترسيخ الدور المصري الرائد في المجال الرياضي، وما يقدمه من رسائل سياسية ورياضية بمدلول يعكس قيمة ومكانة الدولة المصرية، في الشرق الأوسط بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة، وترسيخ هذا الانطباع لدى الجاليات الأجنبية، على أرض مصر، بما ينعكس إيجابًا على القطاعين السياحي والاقتصادي.

النجاح الهائل الذي حققته 6 نسخ سابقة، من الشراكة الرياضية بين السفارة الألمانية، ومجموعة سيكسياردز للتسويق الرياضي وادارة الفعاليات، كان دافعًا لتشجيع نادي الجزيرة، برئاسة شريف سيف النصر، على تقديم كل الدعم، لضمان نجاح الحدث الدولي الرياضي الكبير، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أربعة نسخ سابقة، احتضن فيها النادي الأهلي، البطولة الدبلوماسية الدولية لكرة القدم، وسط اهتمام بالغ من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ومتابعة كاملة من خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي.

ويشهد المؤتمر الصحفي، المقرر عقده في الثانية عشر ظهر الرابع من مايو، كلمة أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة عن الحدث الرياضي.

كما يلقي يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، كلمة عن البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، وكذا اشريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة الرياضي، والذي يستضيف الحدث الرياضي الدولي الكبير، للعام الرابع على التوالي.

وتقرر إحراء مراسم قرعة البطولة الدبلوماسية لكرة القدم ،في نهاية فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي يقدمه النجمان إسلام سامي، وكنزي مظهر ، وفقًا للمعايير التي وضعتها السفارة الألمانية، وسيكسياردز الجهة المنظمة