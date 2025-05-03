جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف في سوريا بـ12 طائرة حربية

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه قصف الليلة الماضية بـ12 طائرة حربية عشرات الأهداف في سوريا، شملت مدافع مضادة للطائرة ومنصة إطلاق صواريخ أرض- جو، وذلك في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، قال الجيش إنه هاجم الليلة الماضية بـ 12 طائرة مقاتلة عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح أن الهجمات استهدفت مدافع مضادة للطائرات ومنصة صواريخ أرض- جو.

وذكر جيش الاحتلال أنه سيواصل هجماته في سوريا لإزالة أي تهديد في المنطقة، وفق زعمه.

ومساء الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف محافظة حماة الشمالي الغربي (وسط).

وأشارت إلى أن الغارة نتج عنها 4 إصابات، دون أن تحدد حالتهم الصحية.

وأضافت الوكالة أن غارات أخرى استهدفت محيط مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق (جنوب).

فيما استهدفت إحدى الغارات محيط مدينة إزرع، بريف محافظة درعا (جنوب)ز

وفجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة "رسالة تحذير" للإدارة السورية في دمشق.