تعليم المنيا يناقش الاستعدادات للاختبارات الإلكترونية ومنع الغش

عقد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا موسعًا مع فريق العمل المسؤول عن التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية التسع، وذلك في إطار جهود تطوير العملية التعليمية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الطلاب.

حضر الاجتماع حسان محمد حسن، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأحمد عبد الله، مدير عام التعليم العام، وأحمد عبد المحسن، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد عزت، نائب مدير مركز التطوير التكنولوجي، بالإضافة إلى رؤساء أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية.

وتطرّق الاجتماع إلى العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالعملية التعليمية، وعلى رأسها الاختبارات الإلكترونية، حيث تمّت مناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، للصفين الأول والثاني الثانوي.

كما ناقش المجتمعون جاهزية المدارس الثانوية العامة للعمل بالمنظومة الإلكترونية، والتأكّد من توافر البنية التحتية اللازمة لإجراء الاختبارات بسلاسة، إلى جانب موقف استلام وتفعيل وتسليم أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي، وضمان وصولها إلى جميع الطلاب في الموعد المحدد.

وأكد الاجتماع على أهمية مكافحة الغش، واستعرض أحدث الوسائل لحماية الاختبارات الإلكترونية من أي تلاعب، إلى جانب تطوير آليات فعّالة لرصد محاولات الغش وضمان نزاهة النتائج.

وشدّد وكيل الوزارة على أهمية التحول الرقمي في التعليم، ورفع مستوى جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أكد مدير مركز التطوير التكنولوجي على الجهود المبذولة لتدريب المعلمين والطلاب على استخدام المنظومة الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم خلال فترة الامتحانات.

واختتم زيان الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في مصر، وتسعى إلى تسخير كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة الطلاب في جميع المراحل التعليمية.