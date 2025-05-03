الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزا عسكريا غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة عقبة حسنة، المدخل الغربي الموصل لمنطقة الريف الغربي: بتير، وحوسان، ونحالين، وواد فوكين، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.