لماذا أرجأ نتنياهو زيارته لأذربيجان؟

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وأشار المكتب أيضاً إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني ​​المكثف"، مضيفاً أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من السابع إلى 11 مايو, ومن المتوقع أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الهام علييف.

وفي وقت سابق السبت، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الطيران الإسرائيلي قصف الليلة الماضية موقعاً عسكرياً وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو ومدافع مضادة للطائرات في سوريا، بحسب موقع الشرق الاخباري.

كما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، السبت، بأن الجيش يعتزم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط قبل توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى.