المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: مصر الأولى عالميا في إنتاج وتصدير البرتقال والثانية بالموالح

قال محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير البرتقال للعام الرابع على التوالي، والمركز الثاني على مستوى العالم في إنتاج وتصدير الموالح بشكل عام.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، بأن تحافظ مصر على صدارتها في صادرات البرتقال لفترة طويلة دون منافسة.

وأشار إلى إنتاج مصر الكثير من أصناف الماندرين «اليوسفي» التي تبدأ منذ نوفمبر وتستمر حتى أبريل، مؤكدا أن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج من الليمون كأحد الأصناف التي تمثل أهمية لها.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري وهيئة سلامة الغذاء خلال السنوات الماضية، والتي أثمرت عن فتح العديد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، مثل السوقين الصيني والياباني.

وأضاف أن العمل يجري حاليا على قدم وساق لفتح أسواق جديدة أخرى، تستهدف بشكل خاص دولا في شرق آسيا مثل تايلاند، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم كونها دولة منتجة للبرتقال، وكذلك السوق الإفريقي.