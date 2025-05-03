وزير الإسكان يتفقد محطتي رفع صرف صحي بحي السويس

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، محطتي رفع الصرف الصحي بحي السويس بمحافظة السويس.

وخلال جولتهما، استمع وزير الإسكان ومحافظ السويس، إلى شرح عن محطتي رفع صرف صحى زرب الرئيسية (2)، والقديمة – بحي السويس، بطاقة تصميمية إجمالية حوالي 124800 م3/يوم، وتخدم حي السويس" حيث يصل إليهما مخرجات محطات بور توفيق 1 و 2 والسواحل"، وتتكونان من 10 طلمبات، و2 ديزل كهرباء، وخطي انحدار بأقطار مختلفة، وخطي طرد بإجمالي طول 11 ألف متر، وبقطر 700مم لكل خط.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ السويس، موقف إحلال وتجديد محطة رفع مياه الصرف الصحي بالسويس "زرب الجديدة"، والتي شملت الأعمال الكهروميكانيكية، وتوريد وتركيب 3 طلمبات غاطسة، وتوريد وترکیب نظام تحكم ومراقبة للمحطة، وتوريد وترکیب مولد كهرباء قدرة 1000ك.ف.، بجانب الأعمال المدنية وتشمل: إنشاء مسجد جديد ومبانٍ إدارية جديدة، وأعمال إنشاء غرفة محابس جديدة، وأعمال تأسيس صرف المطر، وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

كما اطلعا على أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع "زرب القديمة"، والتي تشمل الأعمال الكهروميكانيكية، وإعادة تأهيل 3 طلمبات غاطسة بقدرة 200 ل /ث، ورافع 20 م، وتغيير خطوط السحب والطرد بالمحابس والقطع الخاصة، وتوريد وتركيب الونش العلوي العنبر الطمبات، وتغيير لوحة الـ MDB، بجانب الأعمال المدنية، وتشمل: أعمال تدعيم وترميم الحوائط والأعمدة، وأعمال إنشاء غرفة محابس جديدة، وأعمال التأسيسات الكهربية والصحية، وأعمال تأسيس صرف المطر والتشطيبات الداخلية والخارجية.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ السويس، لعرض حول سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة السويس، حيث اطلعا على توزيع نطاق تغذية مياه الشرب بمحافظة السويس، وهو كالآتي: محطة مياه هيئة قناة السويس وتخدم حوالي 80% من إجمالي مساحة المحافظة بطاقة ٣٦٠ ألف م3 / يوم وتشمل مناطق: حي السويس وحي الأربعين، وحي عتاقة بنسبة 90%، ورافع السلام (۲و۱) المغذى لمنطقة السلام بإجمالي 27 ألف م3/ يوم، ورافع السماد بطاقة 15 ألف م3/ يوم، وحي فيصل عدا قرى الخريجين.

وتخدم محطات مياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة حوالي ٢٠% من إجمالي مساحة المحافظة بإجمالي كمية مياه 119 ألف م3/يوم، وتخدم مناطق حي الجناين، وقرى شباب الخريجين (محمد عبده - الرائد - الألبان الجديدة، وحي عتاقة بنسبة 10%)، بإجمالي 8 محطات مياه رئيسية و4 روافع.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ السويس، سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة السويس، والتي تشتمل على (۸) محطات صرف صحى رئيسية، و۲۲محطة صرف صحي فرعية، بإجمالي طاقات فعلية ٢٥٠ ألف م3 / يوم، إلى جانب محطة معالجة بطاقة ٢٢٠ ألف م3 / يوم، بجانب متابعة موقف نسبة تغطية خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي والتي وصلت حتى عام 2024 إلى 85% للصرف الصحي، و99% لمياه الشرب.

ثم تفقد وزير الإسكان ومحافظ السويس، مركز خدمة عملاء مياه الشرب والصرف الصحي بالسويس، التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وأجرى المهندس شريف الشربيني، حوارا مع العاملين بالمركز حول آلية العمل وتوجيه العملاء، موجهاً بالتوسع في مراكز خدمة العملاء لخدمة أكبر عدد من المواطنين بالمحافظة.