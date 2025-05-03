الحوثي تعلن شن عملية عسكرية على هدف للاحتلال الإسرائيلي جنوب يافا المحتلة

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت هدفًا حيويًا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم السبت، إن «الصاروخ أصاب هدفه بدقة مما أجبر ملايين المستوطنين على التوجه إلى الملاجئ».

وأشار إلى أن «العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة».

وجدد التأكيد على استمرار العمليات العسكرية الإسنادية، ومواصلة فرض الحصار البحري على الاحتلال الإسرائيلي من جهة البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان بشكل كامل ورفع الحصار نهائياً عن غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وذكر بيان مقتضب أن اعتراض الصاروخ جاء عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة، أنه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنّى الحوثيون الهجوم.



