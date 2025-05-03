قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 20 غارة على مراكز عسكرية في جميع أنحاء سوريا ليل الجمعة - السبت.

ووصف المرصد السوري هذه الغارات بالعنيفة، وقال إنها طالت مناطق درعا وريف دمشق وحماة، واستهدفت مستودعات ومراكز عسكرية، وفق وكالة فرانس برس.

ولفت المرصد إلى أن هذه الغارات هي الأكثر عنفا منذ بداية العام.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شن غارات جوية استهدفت ما زعم أنها مواقع عسكرية في سوريا.

وذكر الجيش، في بيان، أن قواته هاجمت مؤخرًا، موقعا عسكريا ومدفعية مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض–جو في سوريا، بواسطة طائرات مقاتلة، وفق ادعائه.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عبر منصة «إكس»، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

وأضافت أن غارات أخرى استهدفت محيط مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، أسفرت عن سقوط قتيل.

فيما استهدفت إحدى الغارات محيط مدينة إزرع، بريف محافظة درعا (جنوب).