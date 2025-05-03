من هو سالم صالح بن بريك رئيس الوزراء اليمني الجديد؟

أصدر مجلس القيادة اليمني، السبت، قراراً بتعيين سالم صالح بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء بدلاً من أحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته في وقت سابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مرسوم لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العلمي أنه تقرر استمرار وزراء الحكومة في أداء مهاهم، وتعيين بن مبارك مستشاراً لرئيس مجلس القيادة.

وسالم صالح بن بريك، عمل وزيراً للمالية.

وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، إنه قدم استقالته من منصبه، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وذكر أنه واجه "الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

وكتب بن مبارك على حسابه على منصة "إكس": "انتهيت قبل قليل من اللقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".

وكان العليمي أصدر في فبراير 2024، قراراً بتعيين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيساً جديداً للوزراء.