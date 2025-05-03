قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه شن غارات جوية استهدفت ما زعم أنها مواقع عسكرية في سوريا.

وذكر الجيش، في بيان، أن قواته هاجمت مؤخرًا، موقعا عسكريا ومدفعية مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض–جو في سوريا، بواسطة طائرات مقاتلة، وفق ادعائه.

وزعم بيان الجيش أنه سيواصل العمل حسب الحاجة من أجل حماية مواطني إسرائيل، دون أن يوضح طبيعة التهديد المزعوم، وفق وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عبر منصة "إكس"، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

وأضافت أن غارات أخرى استهدفت محيط مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، أسفرت عن سقوط قتيل.

فيما استهدفت إحدى الغارات محيط مدينة إزرع، بريف محافظة درعا (جنوب).

وفجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال شن غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة رسالة تحذير للإدارة السورية في دمشق.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، تعليقا على القصف، إن هذه رسالة واضحة للنظام الجديد في سوريا بعدم السماح بنشر قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للدروز.

وجاءت الضربة الإسرائيلية بعد ساعات من بيان مصور صادر عن زعماء الطائفة الدرزية ومرجعياتها ووجهائها، مساء الخميس، أكدوا فيه أنهم جزء من سوريا الموحدة، مشددين على رفضهم التقسيم أو الانفصال، فضلا عن اتفاق الحكومة السورية مع وجهاء جرمانا التي يقطنها سكان دروز بريف دمشق على تعزيز الأمن وتسليم السلاح المنفلت.