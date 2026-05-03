حمزة عبد الكريم يسجل ثاني أهدافه بقميص برشلونة للشباب

سجل حمزة عبد الكريم ثاني أهدافه مع فريق برشلونة للشباب بعد عودته للمشاركة الأساسية أمام مونت كارلو، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب خوان جامبر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري الشباب الإسباني.

وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثاني لفريق برشلونة للشباب في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وعاد حمزة عبد الكريم للتشكيل الأساسي، بعدما غاب عن مباراة خيمناستيك مطلع الشهر الماضي بسبب معاناته من إصابة عضلية، ثم جلوسه على مقاعد بدلاء شباب برشلونة في المباراتين الأخيرتين

ويأتي هدف اليوم بعد الهدف الأول الذي سجله حمزه عبد الكريم خلال مباراته الأولى ضد ويسكا بدوري الشباب.

ويحتاج برشلونة للفوز بمباراة اليوم ليحسم صدارة المجموعة الثالثة والتأهل للدورة المجمة لتحديد بطل إسبانيا على مستوى الشباب.

ويحتل برشلونة قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن إسبانيول، صاحب المركز الثاني.