كييف:إسقاط 249 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 249 من أصل 268 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على مواقع في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم تم إطلاقه من منطقة كورسك الروسية، فضلا عن 268 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وشاتالوفو، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن هفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 249 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى في جميع أنحاء أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 334 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 334 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "اعترضت الدفاعات الجوية المسيرات الأوكرانية فوق مناطق بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، ونيجني نوفجورود، ونوفجورود، وأوريول، وبسكوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 قنابل جوية موجّهة وصاروخين من طراز "هيمارس" و505 طائرات مسيرة أوكرانية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.