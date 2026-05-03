ارتفاع الحرارة والرطوبة يعقبه نشاط رياح مثيرة للأتربة في الأقصر

شهدت الأقصر، اليوم، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من الصباح، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة؛ ما تسبب في شعور عدد كبير من المواطنين بحالة من الإجهاد الحراري منذ الصباح الباكر، وسط أجواء اتسمت بالحرارة الشديدة والرطوبة الخانقة في مختلف المناطق.

ورصدت "الشروق"، عقب ذلك تعرض المحافظة لعاصفة ترابية نتيجة نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة؛ ما أدى إلى انخفاض نسبي في مستوى الرؤية الأفقية في الشوارع والطرق، مع تأثر الحركة اليومية للمواطنين، خصوصًا في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

وشهدت سماء الأقصر، تكاثرا واضحا للسحب المنخفضة والمتوسطة في مختلف أنحاء المحافظة، بالتزامن مع استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة، الأمر الذي زاد من الإحساس بتقلب الأجواء على مدار اليوم، وسط متابعة من الأهالي للتغيرات الجوية المتسارعة.