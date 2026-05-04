أعلن مجلس أمناء “جائزة سعد زهران”، تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المفكر الراحل سعد زهران، بالتزامن مع إطلاق الدورة الأولى من جائزة تحمل اسمه تحت عنوان “جائزة سعد زهران لتجديد الفكر السياسي المصري”، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر مكتبة البلد.

وأوضح المجلس أن الفعالية تأتي تكريمًا لمسيرة زهران (1926–2014)، الذي يُعد أحد أبرز الأصوات الفكرية التي أسهمت في تطوير رؤية سياسية ذات طابع مصري، وارتبطت بشكل وثيق بقضايا النضال الوطني.

كما تهدف الجائزة إلى تشجيع البحث الجاد والانفتاح على قضايا الفكر السياسي، مستلهمةً منهجه في النقد وحرصه على تقديم خطاب فكري واضح ومؤثر بعيدًا عن التعقيد.

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء كلمة لمجلس الأمناء حول رؤية الجائزة وأهدافها، إلى جانب عرض موجز حول إسهامات سعد زهران، خاصة في ما يتعلق بمشروع “تمصير الفكر الاشتراكي” وتجديد الخطاب السياسي في مصر.

وأكد مجلس الأمناء أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الفكر التقدمي وإحياء دور الكتابة كأداة للتغيير، داعيًا المهتمين بالشأن الفكري والثقافي إلى المشاركة في هذا الحدث.