رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع التعامل مع مياه الأمطار ورفع كفاءة التصريف

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية بمنطقة العجمي، لمتابعة حالة الشوارع على أرض الواقع، والوقوف على أعمال سحب وكسح تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق الحيوية، في إطار المتابعة المستمرة لموجة الطقس الحالية.

وتفقد رئيس الشركة، خلال الجولة، تمركزات سيارات الشفط وفرق الطوارئ المنتشرة بمناطق الدخيلة والهانوڤيل وسوق العجمي وعددا من الشوارع الرئيسية؛ لمتابعة مدى سرعة الاستجابة لأي تجمعات مائية، والتأكد من التعامل الفوري معها بما يضمن عدم تعطيل حركة المواطنين والسيارات.

وشدد المهندس سامي قنديل، على ضرورة استمرار التواجد الميداني الكامل لكافة فرق العمل، ورفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مائية متكررة، مع تعزيز التمركزات بالمعدات والسيارات اللازمة لرفع كفاءة التدخل السريع.

وأكد رئيس الشركة، أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، وتحقيق السيولة المرورية في مختلف القطاعات.

وتواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تنفيذ خطتها الطارئة لرفع تجمعات مياه الأمطار، مع استمرار الدفع بالمعدات والفرق الفنية إلى المواقع المتأثرة، في إطار جهودها للحفاظ على انتظام الحركة داخل المدينة.