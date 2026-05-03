نائب محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يتابعان انتظام أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات

تابع كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انتظام سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال البث المباشر وربط غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.

واطمأن نائب المحافظ والسكرتير المساعد، على انتظام تنفيذ حملات الإزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ومتابعة الموقف لحظيًا بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية؛ للتأكد من تنفيذ الإزالات المستهدفة والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تواجه سير العمل.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لدفع المتقاعسين عن التصالح على مخالفات البناء، من خلال عمل إزالة للمخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح، وعمل حملات طرق أبواب لجميع المواطنين الصادر لعقاراتهم مخالفات ولم يتقدموا للتصالح أو لم يستكملوا الإجراءات.

وكشف عن الكتابة بشكل واضح على العقارات المخالفة بأنها مخالفة ولم تستكمل الإجراءات.

وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشميع المحال التجارية التي لم يتقدم أصحابها بتصالح لتغيير النشاط رغم إنذارهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى قطع المرافق من مياه وكهرباء عن المنازل المخالفة التي تقاعس أصحابها عن تقديم طلبات تصالح واستكمال ملفاتهم.

وأوضح "سليمان"، أن الموجة الـ29 تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لأعمال الإزالة والتوثيق الدقيق لكافة الحالات، بما يسهم في تحقيق المستهدف ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة 29 يجري تنفيذها على مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 22 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونيو، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 27 يونيو إلى 17 يوليو 2026.