الأحد 3 مايو 2026 12:35 م القاهرة
وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 مايو 2026 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2026 - 10:16 ص

من المتوقع أن تصل أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي، منذ إغلاق مضيق هرمز في الشرق الأوسط إلى اليابان، في وقت مبكر غد الاثنين، طبقا لوزارة الصناعة اليابانية ومصادر أخرى.

وستسلم ناقلة النفط الخام المستورد من قبل شركة تايو أويل إلى منشأة التكرير التابعة للشركة اليابانية في مقاطعة إيهيمه غرب اليابان، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت المصادر، إن النفط يأتي من مشروع سخالين-2 للنفط والغاز في أقصى الشرق الروسي، وهو مشروع مستثنى من العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وغادرت ناقلة النفط "فويجر" التي ترفع علم سلطنة عمان جزيرة سخالين في أواخر أبريل، طبقا لموقع مارين ترافيك الإلكتروني، المختص بتقديم معلومات حول مواقع السفن.

 


