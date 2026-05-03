سلوت: خسرنا أمام مانشستر يونايتد بسبب قلة التركيز

أعرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن حزنه بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي» عقب اللقاء: "لم نتمكن من التحكم في نقاط قوتهم. كنا نعرفها جيدًا قبل المباراة، خاصة الكرات الثابتة والهجمات المرتدة. يجب أن تكون حذرًا في كيفية فقدان الكرة أمام مانشستر يونايتد، فهم أقوياء للغاية عند اللعب في العمق، ولديهم لاعبين سريعين، وبرونو فيرنانديز قادر على إحداث خطورة كبيرة في التحولات، وهذا ما حدث في الهدف الثاني".

وأضاف: "كنا متأخرين 2-0، ثم عدنا في الشوط الثاني إلى 2-2، لكننا فقدنا التركيز وتلقينا الهدف مباشرة بعد ذلك".

وعن أداء الشوط الثاني، أوضح: "استحوذنا على الكرة بشكل كبير، لكن من نقاط قوتهم أيضًا الدفاع. حاولت توسيع اللعب عبر الأطراف، لكننا ركزنا كثيرًا على اللعب في العمق خلال الشوط الأول، ما منحهم فرصة للهجمات المرتدة".

وتابع: "لا أعتقد أن أحدًا كان يتوقع خسارة المباراة بعد التعادل 2-2، لكن ربما هذا ممكن بالنظر إلى مجمل الموسم. وكما حدث كثيرًا هذا الموسم، عندما نكون في وضع جيد أو قادرين على الفوز، نفقد التركيز. الكرة وصلت إلى ماينو وسجل هدفًا رائعًا".

وبشأن الهدف الثاني وإمكانية وجود لمسة يد على بنيامين سيسكو، قال: "إذا كانت هناك لمسة فهي بسيطة للغاية، وإذا وُجدت كان يجب إلغاء الهدف، لكني أفضل التركيز على كيفية استقبالنا للهدف، لأن هذا ما يمكننا تحسينه".

واختتم: "الفوارق ليست كبيرة في قدرتنا على الفوز بمثل هذه المباريات. نعرف ما الذي يجب أن نتحسن فيه ونحن نعمل على ذلك بالفعل. نفس المشكلات تتكرر، وهو أمر ليس مفاجئًا بسبب ضيق الوقت خلال الموسم. يمكن تعديل بعض الأمور تكتيكيًا، لكن بالنسبة لي من الواضح أين يجب أن نتطور، وسنقوم بذلك".