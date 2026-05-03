رئيس معهد «إيفو» يحذر من ركود محتمل في الاقتصاد الألماني بسبب الرسوم الأمريكية

حذر رئيس معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، من مخاطر كبيرة على الاقتصاد الألماني في ظل رسوم أمريكية جديدة محتملة.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن خشيته من عواقب خطيرة في حال فرض الاتحاد الأوروبي بدوره رسوما على المنتجات الأمريكية. وقال فوست في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا تطور الأمر إلى حرب تجارية جديدة، فإن ألمانيا مهددة بركود في 2026".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25%.

ومن المقرر أن تدخل هذه النسب الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأكد فوست أن الزيادات المخطط لها في الرسوم ستؤثر على صناعة السيارات الألمانية التي تمر بالفعل بظروف صعبة.

ومن جانبه، نصح ينس زوديكوم، المستشار في وزارة المالية الألمانية، بالتريث، مشيرا إلى ضرورة التحقق أولا مما إذا كانت الرسوم الأمريكية المعلنة ستطبق فعليا. وفي حال حدوث ذلك، دعا زوديكوم إلى اتخاذ "إجراءات مضادة مناسبة" من جانب الاتحاد الأوروبي.