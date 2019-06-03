بايدن يتقدم في أحدث استطلاع حول المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية

تقدم جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على منافسه بيرني ساندرز في أحدث استطلاعات للرأي.



وأشار الاستطلاع، الذي أجراه موقع صحيفة ذا هيل بالتعاون مع مؤسسة هاريس إكس لبحوث الرأي، إلى أن بايدن حصل على فارق بلغ 19 نقطة متقدما على ساندرز ومحتفظا بذلك بفارق واضح في مضمار السباق نحو البيت الأبيض عن سائر المرشحين الديمقراطيين.



وحصل بايدن على 35 نقطة تأييد من قبل الناخبين المسجلين من الحزب الديمقراطي ومن المستقلين المائلين نحو تأييد الحزب ذاته، حيث تم إجراء الاستطلاع على مدى أول يومين من شهر يونيو الجاري، وذلك بالمقارنة ب 16 نقطة فقط حصل عليها ساندرز، بينما ابتعد المرشح بيت بيتجيج بحصوله على 8 نقاط وبعده حصلت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارين على 5 نقاط فحسب.



ومع حصول بايدن على صدارة الاستطلاع من آراء الجنسين ومختلف الجماعات العمرية فإن أكثر مؤيديه كانوا من أعمار تبدأ من 50 سنة والذين يفضلونه عن سائر المرشحين.



يذكر أنه منذ بدأ بايدن دخول السباق الرئاسي في أبريل الماضي ظل الأمر مستقرا بتصدر بايدن يليه ساندرز في استطلاعات الرأي ، وقد يتغير الأمر بعد أول مناظرة بين مرشحي الحزب الديمقراطي يومي 26 و 27 يونيو الجاري.