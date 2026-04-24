بايرن ميونخ يتمسك ببقاء ديفيز ويرفض عروض الصيف

حسم نادي بايرن ميونخ موقفه من مستقبل ظهيره الكندي ألفونسو ديفيز، مؤكدًا تمسكه باستمراره ورفض فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة النادي لا تنوي التفريط في خدمات اللاعب، وتنتظر عودته من الإصابة للمشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن ديفيز نفسه يُفضل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده الممتد حتى يونيو 2030، ما يعزز من استقرار موقفه داخل النادي.

وكانت أنباء قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، إلا أن تمسك بايرن ميونخ بخدماته قد يعقّد أي مفاوضات محتملة خلال الفترة المقبلة.