مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق بالشرقية

لفظ 3 أطفال أشقاء، أنفاسهم الأخيرة، منذ قليل؛ إثر نشوب حريق داخل شقتهم بقرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقة في الطابق الرابع داخل أحد منازل قرية "هربيط" التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وأسفر الحريق عن مصرع كلًا من: "شريف.و.م.ع" 5 سنوات، وشقيقتيه "ريتاج" 3سنوات ونصف، و"رحيل" سنة ونصف، فيما تبين وفاة الأطفال الثلاثة متأثرين بإصابتهم باختناق بسبب الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وجرى التحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى "أبو كبير" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.