الدنمارك تفاجئ فرنسا في ملعبها بدوري الأمم الأوروبية

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قلب المنتخب الدنماركي تأخره بهدف إلى فوز ثمين على مضيفه الفرنسي 2 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجله نجم ريال مدريد كريم بنزيمة في الدقيقة 51، قبل أن يدرك أندرياس كورنلويس التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 88 سجل كورنلويس الهدف الثاني له وللمنتخب الدنماركي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة، فاز المنتخب النمساوي على مضيفه الكرواتي 3 / صفر.

وسجل ماركو أرناوتوفيتش الهدف الأول للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 41، قبل أن يسجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 57 سجل مارسيل سابيتزر الهدف الثالث للمنتخب النمساوي.