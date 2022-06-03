محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بالأسواق الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في الأسواق الجديدة بأحياء العرب والضواحي.

جاء ذلك بحضور هالة ابو العز رئيس حي الضواحي، ورئيس حي العرب وليد الدعدع، ومديري إدارات التعاون الإنتاجي والمالية بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المختصيين حول معدلات ونسب تنفيذ الأعمال بمشروعات الأسواق التي يشهدها حي العرب، وعلى رأسها مول الملابس المستعملة، مشددا على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

كما ناقش المحافظ أيضا مقترح وموقف إنشاء أسواق حديثة بحي الضواحي، في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمشروعات الخدمية، وإنشاء أسواق حضارية على أحدث طراز، تتماشى مع الأعمال التنموية الجارية ببورسعيد في كافة الاتجاهات.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل الأسواق قريبا.