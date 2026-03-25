مباحثات لبنانية أوروبية تتناول مستجدات التصعيد الإسرائيلي

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي أطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد كوستا، وفق بيان للرئاسة، دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة التفاوضية التي أطلقها رئيس الجمهورية لوضع حدّ للتصعيد في لبنان.

وأشار إلى وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعداد الاتحاد لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.

وشكر عون، كوستا على موقف الاتحاد الأوروبي وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي أرسلها لمساعدة اللبنانيين الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية، متمنياً زيادة هذه المساعدات نظراً لتجاوز عدد النازحين المليون.

واتفق الجانبان، على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.