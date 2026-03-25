زيلينسكي: روسيا سعت لابتزاز أمريكا في مسألة إمداد إيران بالمعلومات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا سعت إلى ابتزاز الولايات المتحدة من ​خلال عرضها التوقف عن تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية ‌العسكرية مقابل توقف واشنطن عن إمداد كييف بالمعلومات الاستخباراتية.

وكان زيلينسكي، قد ذكر يوم الاثنين أن لدى المخابرات العسكرية الأوكرانية أدلة "قاطعة" على استمرار روسيا ​في تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية.

وقال لوكالة رويترز إنه اطلع ​على البيانات، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأضاف زيلينسكي، متحدثا من مجمع الرئاسة في كييف، أن بعض الطائرات الإيرانية ​بدون طيار التي استخدمت لمهاجمة الأصول العسكرية للولايات المتحدة وحلفاء واشنطن ​خلال الحرب في الشرق الأوسط تحتوي على مكونات روسية.

وقال الرئيس الأوكراني: "لدي تقارير من أجهزتنا الاستخباراتية تُظهر أن روسيا تفعل ذلك، وتقول، لن أُمرر معلومات استخباراتية إلى ​إيران إذا توقفت أمريكا عن تمرير المعلومات الاستخباراتية إلى أوكرانيا... ​أليس هذا ابتزازا؟ بالتأكيد".

ولم يوضح لمن كانت روسيا توجه هذه التصريحات، بحسب ‌التقارير. وتنفي روسيا تقديم أي مساعدة لإيران في صراعها المستمر منذ شهر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نفي أكدت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر أنها تلقته مباشرة من موسكو عند ​مناقشة هذه القضية.