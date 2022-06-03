رئيس بيلاروسيا: القيادة الروسية لا ترغب في الاستيلاء على أوكرانيا لكنها تدافع عن أمنها

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن روسيا لا ترغب في الاستيلاء على أوكرانيا أو الهيمنة عليها، مُشيرًا إلى أن الدفاع عن أمن موسكو يُشكل أولوية قصوى لدى القيادة الروسية.

وقال لوكاشينكو في تصريحات له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش الروسي ليس لديهما أي رغبة في الاستيلاء على أوكرانيا، مُضيفًا أن موسكو أظهرت خلال عملياتها الخاصة في دونباس أنه لا يجب الاستهانة بها، أوالتقليل من شأن رئيسها وقمع لغتها، التي يتحدثها بها جميع الأوكرانيين.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن أمن روسيا القومي يُمثل الشغل الشاغل لدي القيادة الروسية، وقال: "أتفهم موقف الرئيس الروسي، فنحن نناقش الموضوعات بطرق مختلفة، لكن لا يمكنني التعليق بأي شيء عندما يقول إن الهجوم ليس ضد روسيا فحسب، بل ضد بيلاروسيا أيضًا"، مٌضيفًا: "إننا بحاجة إلى التفكير في كيفية الدفاع عن أنفسنا، لمنع ظهور نقطة انطلاق للعدوان".

وأوضح لوكاشينكو أنه يشارك المستثمر الأمريكي الشهير جورج سوروس مخاوفه، فيما يتعلق ببدء حرب عالمية ثالثة حال تعمق الصراع في أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.