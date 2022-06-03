الجزائر: زيادة إنتاج النفط إلى مليون و39 ألف برميل يوميا يوليو المقبل

أعلنت الجزائر زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 17 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل؛ ليصل حجم إجمالي إنتاجها إلى مليون و39 ألف برميل في اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الـ29 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة؛ أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، والذي شارك به وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية - في بيان - أن أعضاء لجنة "أوبك +"، اتفقوا على زيادة إنتاج النفط في شهر يوليو المقبل بمقدار 648 ألف برميل يوميا، بدلا من 432 ألف برميل يوميا المخطط لها سابقا.

وبحسب البيان، تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل "لأوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" في 30 يونيو الجاري.