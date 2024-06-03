حزب الله ينشر تفاصيل دقيقة لعملياته ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه على الحدود اللبنانية الجنوبية

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أصدر حزب الله اللبناني بيانا فجر اليوم الاثنين كشف من خلاله عن العمليات التي نفذها يوم الأحد 2 يونيو ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، نفذت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 2 يونيو 2024 عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

- القطاع الشرقي:

1 - استهداف رادار القبة الحديدية الإسرائيلية وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها في مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل‏ عبر هجوم جوي بِسرب من المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.‏

2 - استهداف موقع ‏المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3 - استهداف مقر قيادة "فرقة الجولان 210" في ثكنة نفح عبر رمايتين متتاليتين بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا كرد على ال‏اعتداء الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

4 - نصب كمين محكم واستهداف آليات إسرائيلية في موقع العباد بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.

5 - استهداف كريات شمونة (مدينة ‏الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا كرد على ‌ال‏اعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصا بنت جبيل ‏وحولا.

6 - استهداف المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏وإصابة الأهداف بدقة ردا على ‏الاعتداء على بلدة حولا مما أدى الى مقتل مدنيين اثنين.

7 - استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

8 - استهداف ‏موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

9 - استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

10 - استهداف مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية ردا على قصف إسرائيلي استهدف بلدة الخيام بقذائف المدفعية.

- القطاع الغربي:

1 - استهداف موقع حدب يارون وانتشار جنود إسرائيليين في محيطه بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

وكشفت بيانات حزب الله أن العمليات التي شنها من 8 أكتوبر 2023 تجاوز حاجز الـ 2000 عملية، حيث ذكر في بيان مساء السبت أن العملية رقم 2000 هي عملية إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" بالأجواء اللبنانية.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.