بروتوكول تعاون بين المديريات الخدمية بالإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

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عقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة في ١٠ يونيو الجاري والتي تستمر حتى ٢٠ يوليو المقبل، بحضور اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارات ومديري عموم مديريات " التربية والتعليم، الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي ومرفق الإسعاف" ورئيس قطاع شبكات شمال وجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية.

وأكد محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، تخصيص ٣١ لجنة امتحان موزعة على ٨ إدارات تعليمية بالمحافظة وتجهيز ٣٧ استراحة بجميع الإدارات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وناقش الاجتماع تطبيق بروتوكول تعاون بين جميع المديريات الخدمية وتنسيق الإجراءات اللازمة بين كافة الأجهزة المعنية لتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر واتخاذ التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف ورفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة خلال انعقاد فترة الامتحانات والتنسيق مع اللجنة العليا للمخابز لتوفير الخبز للملاحظين الوافدين للمحافظة.

وتضمن الاجتماع مناقشة تأمين لجان الامتحانات واستراحات المراقبين الوافدين من خارج المحافظة وتأمين مقار تصحيح الامتحانات وسيارات أوراق الأسئلة والإجابة من مديرية الأمن، بجانب توفير ٧٥ سيارة إسعاف ثابتة ومتحركة والمرور على طفايات الحريق بكافة المدارس للتأكد من سلامتها.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اتخاذ الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثناء انعقاد فترة الامتحانات وتخصيص زائرة طبية في كل لجنة حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

ووجه بشارة بضرورة تأمين اللجان ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب منها حرصا على الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.