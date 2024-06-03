ألمانيا: فرق الإنقاذ تواصل البحث عن رجل إطفاء في عداد المفقودين في الفيضانات

تواصل فرق الإنقاذ، البحث عن رجل إطفاء أصبح في عداد المفقودين خلال عملية لإنقاذ السكان من الفيضانات العارمة التي اجتاحت أجزاء من جنوبي ألمانيا خلال نهاية الأسبوع.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الاثنين، إن البحث سيتواصل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أمطارا غزيرة وفيضانات في ولايتين تسببت في حالة اضطراب طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار.

وجرى إجلاء آلاف الأشخاص خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يغادر المزيد منازلهم، حيث تعرضت أجزاء واقعة جنوبي ألمانيا لأمطار غزيرة تسببت في فيضان الأنهار.

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس المنطقة المتضررة اليوم الاثنين.

ويواصل عشرات الآلاف من رجال خدمات الطوارئ جهودهم منذ مساء الجمعة، خاصة في منطقتي بافاريا العليا وشوابيا، حيث يقومون ببناء سدود من أكياس الرمل، وضخ المياه، وعزل مناطق الخطر وإنقاذ السكان من المنازل التي غمرتها الفيضانات.