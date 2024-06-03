انخفاض معدل التضخم في باكستان لأدنى مستوى منذ 30 شهرا خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني، اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال مايو الماضي إلى 11.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما يعد أدنى معدل تضخم منذ 30 شهرا، كما أنه أقل من توقعات وزارة المالية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن هذه البيانات تأتي قبل أسبوع من اجتماع البنك المركزي لمراجعة معدل الفائدة، حيث أبقاه عند مستوى مرتفع تاريخيا بلغ 22% خلال سبعة اجتماعات متتالية.

يشار إلى أن باكستان تسجل معدل تضخم أعلى من 20% منذ مايو 2022.

وتراجع معدل أسعار المستهلكين على أساس شهري ليصل إلى 2ر3%، فيما يعد أكبر تراجع يتم تسجيله منذ عامين.

وكانت وزارة المالية، قد أشارت في تقرير اقتصادي شهري صدر الأسبوع الماضي إلى أنها تتوقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين 13.5% و14.5% في مايو، وأن يتراجع ليتراوح ما بين 12.5% و13.5% بحلول يونيو الجاري.