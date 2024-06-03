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كشفت استطلاعات رأي للمصوتين في الانتخابات المكسيكية أن مرشحة الحكومة كلاوديا شينباوم في طريقها للفوز في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إل فاينانسيرو" المالية وإذاعة "تليفيزا" في أعقاب إغلاق مراكز الاقتراع ليل الأحد.

وسوف تصبح شينباوم ، الحليفة المقربة من الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، من حزب مورينا اليساري الحاكم ، أول امراة تتولى منصب الرئاسة في البلاد إذا تم انتخابها.

يشار إلى أن منافستها الرئيسية في الانتخابات زوتشيتل جالفيز، المرشحة المدعومة من تحالف واسع من أكبر ثلاثة أحزاب معارضة في البلاد.

والمرشح الثالث ، هو خورخي ألفاريز ماينيز من حزب صغير ، ويبدو أنه ليس له أي فرصة في الفوز.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن أجل الفوز بالانتخابات فإنه يكفي الحصول على أغلبية بسيطة.

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، صوت المكسيكيون في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى الانتخابات الإقليمية والبلدية، مما يجعل هذا اليوم يوما انتخابيا تاريخيا.

وإجمالا، هناك أكثر من 20 ألف منصب تم التنافس عليها في أكبر الدول الناطقة بالإسبانية من حيث عدد السكان، بما في ذلك مناصب حكام في ثماني من الولايات الاتحادية البالغ عددها 31 ولاية وفي منطقة العاصمة.

وكان يحق لنحو 100 مليون مواطن التصويت في الانتخابات.