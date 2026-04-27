دغموم يقود هجوم المصري أمام سموحة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة عماد النحاس، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري نايل، والمقرر إقامتها في الخامسة مساءً على ستاد السويس الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عميد صوافطة، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، منذر طمين.

قائمة البدلاء:

عصام ثروت، مصطفى العش، محمد هاشم، حسن علي، يوسف الجوهري، عمر الساعي، ميدو جابر، أسامة زمراوي، كينجسلي إيدوو.