 دغموم يقود هجوم المصري أمام سموحة في الدوري
الإثنين 27 أبريل 2026 4:15 م القاهرة
دغموم يقود هجوم المصري أمام سموحة في الدوري

بورسعيد_إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 4:09 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 4:09 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة عماد النحاس، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري نايل، والمقرر إقامتها في الخامسة مساءً على ستاد السويس الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عميد صوافطة، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، منذر طمين.

قائمة البدلاء:

عصام ثروت، مصطفى العش، محمد هاشم، حسن علي، يوسف الجوهري، عمر الساعي، ميدو جابر، أسامة زمراوي، كينجسلي إيدوو.


