زعيم المعارضة الإسرائيلية يجدد عرضه منح نتنياهو شبكة أمان للاتفاق مع حماس

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، عرضه تقديم "شبكة أمان" في الكنيست لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

حديث لابيد يأتي بعد 3 أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، وجود "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل، يشمل وقفا مستداما لإطلاق النار، وتبادلا للأسرى، وإعادة إعمار غزة.

وقال لابيد بمنصة إكس: "يجب على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على مقترح نتنياهو، وإرسال وفد إلى القاهرة اليوم لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل"، وفقا لوكالة الأناضول.

ويطلق إسرائيليون على ما أعلنه بايدن اسم "مقترح نتنياهو"؛ لأن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن حكومة الحرب صاغت المقترح نفسه الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن حكومة الحرب قررت "انتظار الرد الإيجابي من الوسطاء قبل إرسال وفدها للمفاوضات".

ويعني قرار حكومة الحرب أنها تنتظر على ما يبدو "ردا كتابيا" من حماس، التي سبق وأن أعلنت رفضها استقبال أي "مقترح إسرائيلي" في ظل استمرار الحرب على غزة. وأضاف لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" (24 مقعدا من أصل 120 بالكنيست): "أكرر عرضي بمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية لتنفيذ الصفقة".

في المقابل، هدد وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط حكومة نتنياهو، إذا تم قبول المقترح الذي أعلنه بايدن. وتابع لابيد: "لا يمكن أن يمنع بن غفير وسموتريتش المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) من العودة إلى ديارهم.

إنهم يموتون هناك". وعقب إعلان بايدن، قالت حماس إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".

وثمة غموض بشأن المقترح الحالي، فبينما قال بايدن إنه "إسرائيلي"، رد عليه نتنياهو بإعلان تمسكه بمواصلة الحرب على غزة حتى تحقيقها أهدافها. ومن أبرز الأهداف المعلنة للحرب الإسرائيلية القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.