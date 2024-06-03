أعلنت مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الاثنين، وأسماء العشرة الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وحصلت الطالبة جنا على أحمد العوامي، على المركز الأول بمجموع 279 درجة، بإدارة دهب التعليمية، وحصل الطالب سالم مجاهد سالم على المركز الثاني بمجموع 278,5 درجة، بإدارة رأس سدر التعليمية، وحصل الطالب أدهم محمد عبد العظيم على المركز الثاني مكرر بمجموع 278,5 درجة، بإدارة شرم الشيخ التعليمية، والطالب محمد عبد المقصود السيد عيد، على المركز الثاني مكرر بمجموع 278,5 درجة، بإدارة طور سيناء التعليمية.

كما حصل أيضًا على المركز الثاني مكرر الطالبة سما أحمد محمد طاهر، بإدارة أبو رديس، والطالبة رحمة محمود جبريل، بإدارة طور سيناء التعليمية بمجموع 278,5 درجة.

وحصلت الطالبة سارة السيد عطية السيد، بإدارة أبورديس، على المركز الثالث بمجموع 278 درجة، وحصل أيضًا على المركز الثالث الطالبة جنى وليد عز الدين، بإدارة رأس سدر، والطالب يوسف وليد يوسف طالح، بإدارة طور سيناء، والطالب محمد شبل عبد الفتاح شبل، بإدارة دهب، والطالبة سارة رشاد عبده رشاد، بإدارة أبورديس بمجموع 278 درجة.

كما حصل على المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة، الطالبة نورهان النبوي عبد الحليم، بإدارة طور سيناء التعليمية، والطالبة آية أحمد سعد عبد الحميد، بإدارة رأس سدر، و الطالبة صفا حسام الدين مصطفى، بإدارة شرم الشيخ التعليمية، والطالبة وفاء عبد الحليم محمد عبد المبدي، بإدارة أبورديس التعليمية.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اعتمد اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح 85.94%، وذلك خلال عرض محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن النسبة المئوية للنجاح تباينت حسب نوعية التعليم، وبلغت نسبة النجاح في التعليم العام 85. 94%، والتعليم الرسمي لغات 93.9%، والتعليم الخاص لغات 95.5 %، والتعليم الدولي 95.6 %، والمنازل 42.1 %، وبلغ متوسط نسبة النجاح 85,94%.