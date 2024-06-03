كشف منتج فيلم «أهل الكهف»، عن مشاركة العمل في منافسة موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث أكد على طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في شهر أغسطس الماضى، بعد عدد من التأجيلات.

وشارك منتج فيلم «أهل الكهف»، الجمهور العديد من بوسترات شخصيات العمل، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وعلق عليها قائلا«فيلم أهل الكهف يوم 12 يونيو، بجميع سينمات مصر فيلم عيد الأضحى».

فيلم «أهل الكهف» من بطولة خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وهاجر أحمد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصبري فواز، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك «ديقيانوس»، وثالثهما هو راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قمطير»، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.