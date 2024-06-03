 غدا.. البابا تواضروس الثاني يوثق شهادته عن ثورة 30 يونيو في برنامج الشاهد على إكسترا نيوز - بوابة الشروق
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غدا.. البابا تواضروس الثاني يوثق شهادته عن ثورة 30 يونيو في برنامج الشاهد على إكسترا نيوز


نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 4:53 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 4:53 م

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الثلاثاء، لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو ببرنامج «الشاهد»، الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز».

ويدلي البابا تواضروس الثاني بشهادته عن ثورة 30 يونيو وتلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، في لقاء خاص للفضائية، يكشف خلاله عن دوره البارز خلال الثورة، حيث شارك في دعم المطالب الشعبية والإصرار على تحقيق التغيير السلمي، ودعمه للوحدة الوطنية والاستقرار في مصر.

ويوثق «الباز» في الموسم السابع من برنامج «الشاهد» شهادات من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو، حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجالًا حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التي غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يومياً على شاشة «إكسترا نيوز» في تمام الساعة الحادية عشر مساء.


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