55 ألف شخص يوقعون على عريضة إلكترونية لعزل الكاردينال الألماني فولكي

وصل عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بعزل الكاردينال راينر ماريا فولكي، كاردينال مدينة كولونيا الألمانية، إلى أكثر من 55 ألف شخص.

يذكر أن العريضة الإلكترونية موجهة إلى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر. ويشير القائمون على المبادرة في العريضة إلى تحقيقات أجراها الادعاء العام في مدينة كولونيا حيث قالوا إنه على الرغم من عدم رفع دعوى قضائية في نهاية المطاف على فولكي، فإن السبب الرئيسي لذلك – بحسب ما ورد – هو أن رجل الدين البالغ من العمر 68 عامًا لم يرتكب حتى الآن جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

وقد تمحورت تحقيقات الادعاء العام حول ما كان فولكي يعلمه بشأن اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة إلى بعض الكهنة، وتوقيت علمه بذلك. وقد أُغلِقت التحقيقات في الشهر الماضي، بعد أن تم إلزام فولكي بدفع 26 ألف يورو لإحدى المؤسسات الخيرية.

غير أن الادعاء العام شدد في الوقت ذاته على أن التحقيقات أظهرت بالفعل وجود شبهة كافية – بمستوى يبرر رفع الدعوى – وتفيد هذه الشبهة بأن فولكي أدلى بإفادة كاذبة تحت القسم، وبإهمال أدى إلى حنثه في اليمين.

وكتب الموقعون في العريضة: «الكاردينال فولكي قد فسدت نزاهته بالكامل من الناحية الأخلاقية في ضوء ما سبق». وأضافوا: «وبناء على ذلك، نلتمس منكم، أيها الأب المقدس، بإلحاح أن تُعفوا أبرشية كولونيا والكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا في أسرع وقت ممكن من العبء الثقيل الذي يمثله شخص الكاردينال فولكي وسلوكه».

ويأتي ضمن أصحاب المبادرة التي أطلقت هذه العريضة، كلٌّ من الكاهن المقيم في ميونخ فولفجانج روتِه، وعالم القانون الكنسي توماس شيلر، وكريستيان فايسنر من حركة الإصلاح الكنسية التي تحمل اسم "نحن الكنيسة".