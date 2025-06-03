الخطوط الإيطالية ولوفتهانزا تمددان تعليق رحلاتهما لإسرائيل

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية وشركة الخطوط الجوية الإيطالية، الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتهما من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو الجاري.

يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات الأمنية المرتبطة بإطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقالت المجموعة التي تضم شركات "لوفتهانزا" و"الخطوط السويسرية" و"الخطوط النمساوية" و"خطوط بروكسل" و"يورو وينجز" الألمانية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها قررت مواصلة تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 22 يونيو.

وبالمثل، أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني، تمديد قرار التعليق للمدة نفسها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت العديد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، على خلفية صواريخ تطلقها جماعة "الحوثي" في اليمن تجاه إسرائيل، احتجاجا على الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

ومع كل إطلاق لصاروخ من اليمن، يتم تعطيل حركة الطيران مؤقتا في مطار "بن جوريون" الدولي قرب تل أبيب.

وفي 4 مايو الماضي، سقط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون، وفق ما أعلنت السلطات الإسرائيلية، ما عزز مخاوف شركات الطيران الأجنبية.

وفي تحديث بشأن الحالة الراهنة لتعليق رحلات الطيران الدولية إلى إسرائيل، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الخاصة الثلاثاء، أن "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية مددت تعليق رحلاتها حتى 5 يونيو، بينما من المتوقع أن تستأنف شركة "ترانسافيا" الهولندية منخفضة التكلفة رحلاتها في الـ3 من الشهر نفسه، و"إير بالتيك" اللاتفية في 6 يونيو.

وأضافت الصحيفة أن رحلات شركة "إيبيريا إكسبريس" الإسبانية ستبقى معلقة حتى 30 يونيو، و"إير إنديا" الهندية حتى 18 من الشهر نفسه، فيما أجّلت "إيزي جيت" البريطانية استئناف رحلاتها حتى نهاية يونيو.

كما أجلت شركتا "رايان إير" الإيرلندية و"الخطوط الجوية البريطانية" عودتهما إلى 31 يوليو، ومدّدت "طيران سيشل" تعليق رحلاتها حتى نهاية الشهر ذاته، بينما أرجأت "طيران كندا" استئناف رحلاتها حتى سبتمبر 2025.

بالمقابل، استأنفت بعض الشركات رحلاتها إلى إسرائيل، بينها "دلتا إيرلاينز" الأمريكية، و"إيجه إيرلاينز" اليونانية، و"الخطوط الجوية الفرنسية"، و"الخطوط الهولندية الملكية"، و"الخطوط الجوية الإثيوبية".