وزير الخارجية الفرنسي يشدد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لقيام الدولة الفلسطينية

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على ضرورة توفير الظروف الملائمة لقيام الدولة الفلسطينية.

وقال بارو في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن «فرنسا تضطلع بدورها في دعم عقد مؤتمر دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأكد أهمية حشد الشركاء الدوليين بطريقة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية، ودعم الطموح المشروع للشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى أن باريس تعمل على ضمان خروج المؤتمر، الذي سينعقد خلال 15 يوما في نيويورك، بـ«نتائج طموحة» تحقق هذا الهدف.

وتترأس فرنسا هذا الشهر، بالشراكة مع السعودية، مؤتمرًا دوليًا في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء مسار حل الدولتين، الذي تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أعلنت باريس أنها قد تعترف بدولة فلسطينية هذا العام.

من جانبه، انتقد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، بشدة دعوة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية، مقترحاً في تصريح ساخر، اقتطاع فرنسا جزءً من أراضيها لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» السبت، وصف هاكابي، المبادرة في الأمم المتحدة بأنها «غير مناسبة على الإطلاق في حين تخوض إسرائيل حرباً».

وفي السياق نفسه، اتهمت إسرائيل الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشن «حملة صليبية على الدولة اليهودية» بعد دعوته الدول الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه إسرائيل، إذا لم تخفف من حصارها على قطاع غزة.



