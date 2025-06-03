الحوثيون باليمن يعلنون استهداف إسرائيل بصاروخ

أعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل باستهداف مطار اللُّدِ في منطقةِ "يافا".

وأوضحت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان صادر عنها مساء اليوم، "القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "ذو الفقار"،بحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين .

و أكدت بحسب البيان "أن العمليةُ حققت هدفَها بنجاحٍ وأجبرت أربعةَ ملايينَ صهيونيٍّ على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جرائمِ الإبادةِ والتجويعِ في غزةَ وانتهاكاتِ المجرمينَ الصهاينةِ بتدنيسِ المسجدِ الأقصى".

كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر إن الدفاعات الجوية نجحت قبل فترة وجيزة في اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن ضد إسرائيل.

وقد دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل ومنطقة القدس وعدد من مستوطنات الضفة الغربية، وبعض المناطق في جنوب إسرائيل.

وقبل إطلاق صفارات الإنذار بثلاث دقائق، تم إصدار تحذير مبكر للسكان، لتحذير المدنيين من هجوم صاروخي بعيد المدى وذلك عبر تنبيه على هواتفهم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومنذ استئناف الجيش الإسرائيلي هجومه في قطاع غزة في الـ18 من مارس الماضي، أطلق الحوثيون في اليمن 44 صاروخا باليستيا وعشر طائرات مسيرة على الأقل على إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد شنت عدة هجمات استهدفت العاصمة صنعاء ومواني في الحديدة ردا على هجمات الحوثيين.

وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الشهر الماضي أن "الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية " التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار.

وفي خطابات عدة، أكد الحوثيون مواصلة هجماتهم العسكرية ضد إسرائيل، "مساندة للفلسطينيين في غزة".