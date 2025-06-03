 مصطفى فتحي: طريقة الحكام تغيرت معي عما كنت في الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصطفى فتحي: طريقة الحكام تغيرت معي عما كنت في الزمالك

الشروق
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 12:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 12:57 ص

أكد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، على صعوبة المنافسة في بيراميدز خلال الفترة الحالية.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أحترم المدرب وأعتذر له عما صدر مني في مباراة الأهلي، حيث صدرت مني حركة جيدة وكنا مضغوطين، ولم أكن سأشارك في المباراة حينها".

وزاد: "المنافسة إيجابية في بيراميدز، ومن يسير بشكل جيد يشارك، وشعرت أنني مقصر في أحد الفترات ربما بسبب جهد البدني، المدرب يشرك من يؤدي بشكل جيد".

واستكمل: "طريقة الحكام في الحديث معي اختلفت منذ انضمامي لبيراميدز، عما كان يحدث عندما كنت في الزمالك".

وأتم: "المدرب قامت بتعويض غياب الجماهير، والوضع كان مختلفًا في البداية ولكن المدرب شكل فارقًا معنا عند قدومه".

 


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