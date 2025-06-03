مصطفى فتحي: طريقة الحكام تغيرت معي عما كنت في الزمالك

أكد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، على صعوبة المنافسة في بيراميدز خلال الفترة الحالية.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أحترم المدرب وأعتذر له عما صدر مني في مباراة الأهلي، حيث صدرت مني حركة جيدة وكنا مضغوطين، ولم أكن سأشارك في المباراة حينها".

وزاد: "المنافسة إيجابية في بيراميدز، ومن يسير بشكل جيد يشارك، وشعرت أنني مقصر في أحد الفترات ربما بسبب جهد البدني، المدرب يشرك من يؤدي بشكل جيد".

واستكمل: "طريقة الحكام في الحديث معي اختلفت منذ انضمامي لبيراميدز، عما كان يحدث عندما كنت في الزمالك".

وأتم: "المدرب قامت بتعويض غياب الجماهير، والوضع كان مختلفًا في البداية ولكن المدرب شكل فارقًا معنا عند قدومه".