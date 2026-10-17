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أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، صباح السبت، خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون جنوبي الخليل، فيما ألحق آخرون أضرارا بأراض زراعية تضم أشجار زيتون قرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه بمحافظة الخليل تعاملت مع 3 إصابات خلال هجوم مستوطنين على منطقة مسافر يطا جنوبي المحافظة.

وأوضح أن من بين المصابين شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، فيما أصيب فلسطينيان آخران بغاز الفلفل.

ووسط الضفة الغربية، أقدم مستوطنون إسرائيليون على رعي أغنامهم في أراض زراعية بقرية المغير، شمال شرقي رام الله، ما ألحق أضرارا بأشجار الزيتون والمزروعات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "مجموعة من المستوطنين رعت أغنامها في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في سهل المغير الشرقي"، بحماية قوات إسرائيلية.

وأضافت أن الاعتداء تسبب بأضرار في الأشجار والمزروعات، دون تحديد حجمها.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويواجه المزارعون الفلسطينيون خلال الموسم اعتداءات تشمل الضرب وسرقة المحاصيل ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية.

ومنذ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع الإبادة في قطاع غزة.