أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 990 ألفا و800 فرد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 990 ألفا و800 فرد، من بينهم 1100 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و881 دبابة، منها 7 دبابات أمس الاثنين، و22 ألفا و671 مركبة قتالية مدرعة، و28 ألفا و623 نظام مدفعية، و1402 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1176 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 384 طائرة حربية، و336 مروحية، و38 ألفا و748 طائرة مسيرة، و3271 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و50 ألفا و607 من المركبات وخزانات الوقود، و3905 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.