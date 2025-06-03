حماس: تصريحات ميلر اعتراف مهم يدين تل أبيب وواشنطن

• الحركة قالت إن تصريحاته متحدث الخارجية الأمريكية سابقا ماثيو ميلر بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بغزة تكشف محاولات إدارات واشنطن "التعمية عن حقيقة الحرب الوحشية ضد المدنيين بالقطاع"

اعتبرت حركة حماس، الثلاثاء، تصريحات متحدث وزارة الخارجية الأمريكية سابقا ماثيو ميلر بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، "اعترافا مهما" يُدين تل أبيب وواشنطن، ويؤكد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

والاثنين، قال ميلر في مقابلة مع بودكاست "سكاي نيوز"، نقلتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" و"تايمز أوف إسرائيل": "لا شك أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة".

وقالت حماس في بيان، إن تصريحات ميلر "تعتبر اعترافا مهمّا يدين الاحتلال ويؤكد جرائمه، ويكشف محاولات الإدارات الأمريكية التعمية عن حقيقة هذه الحرب الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وتابعت: "كشف ميلر بوضوح أنّه لم يكن مسموحا له قول الحقيقة وهو في منصبه، وأنه كان مضطرا للالتزام بالرواية الرسمية للحكومة الأمريكية حول ممارسات الاحتلال، وهو ما يفضح التواطؤ السياسي العميق للإدارات الأمريكية مع الاحتلال وتستّرها الإجرامي على انتهاكاته الوحشية".

وأوضح أن هذا الاعتراف لا يدين إسرائيل "وحدها"، بل يضع واشنطن "أمام مسؤوليتها المباشرة كشريك فعلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، عبر التمويل والتسليح وتوفير الحماية السياسية والدبلوماسية، والتغطية الإعلامية المضلّلة".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية بـ"ترجمة هذه الاعترافات الخطيرة إلى تحقيقات وإجراءات قانونية عاجلة، ومحاسبة كل من تورّط أو تواطأ في هذه الجرائم، سواء من مجرمي الحرب الصهاينة، أو من وفّر لهم الدعم والغطاء".

وقال ميلر الاثنين خلال المقابلة، إن "جنودا إسرائيليين ارتكبوا في القطاع أفعالا لا تتماشى مع القانون الدولي، لكنهم لم يُقدَّموا للمحاكمة".

وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة، حيث قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023 وتسببت في خطر المجاعة، قال ميلر إنه "لا أعتقد أنها تُشكل إبادة جماعية"، لكنه أعرب عن يقينه بشأن "ارتكاب جرائم حرب".

وأقرّ ميلر بقيود منصبه السابق، موضحًا أنه لا يستطيع التعبير عن آرائه الشخصية من على المنصة.

وقال: "عندما تكون على المنصة، فأنت لا تُعبّر عن رأيك الشخصي. أنت تُعبّر عن استنتاجات حكومة الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تخلص رسميًا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.