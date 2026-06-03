محافظ شمال سيناء يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، آخر الترتيبات والاطمئنان على انتظام وجاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

واستعرض حمزة رضوان تقريرا شاملا يؤكد الجاهزية التامة والقصوى لجميع المقرات الامتحانية، حيث تم تجهيز وتأمين 95 لجنة امتحانية متكاملة الخدمات والمرافق، لتستقبل 10037 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، مؤكدا أن الأوضاع تسير في مسارها الانضباطي النموذجي وسط أجواء يسودها الاستقرار التام والهدوء الشامل الذي يضمن للطلاب أداء امتحاناتهم بكل أريحية.

وثمَن محافظ شمال سيناء الجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بكل كوادرها، موجها بتشديد الرقابة وتوفير أعلى سُبل الراحة والرعاية الطبية والنفسية للطلاب، وتذليل أي عقبات فورا لتهيئة المناخ الملائم للنجاح والتفوق.