 نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا.. ويوجه بتسريع إنهاء ملفات التصالح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا.. ويوجه بتسريع إنهاء ملفات التصالح

محمد عبد الناصر
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 7:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 7:02 م

أجرى الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، جولة مفاجئة لحي بولاق أبو العلا؛ لتفقد سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي للحي، ومدى التزام العاملين به بحسن استقبال الجمهور وإنهاء الإجراءات دون تعقيدات إدارية، لتسريع وتيرة استخراج التراخيص وإجراءات التصالح.

وأوضح "العدل"، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمتابعة منظومة العمل بالأحياء والارتقاء بمستوى خدمات المواطنين وإنهاء ملفات التصالح.

فيما استمع نائب المحافظ، خلال جولته الميدانية، لأصحاب الطلبات للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمة، وسهولة الإجراءات، ومدى تجاوب العاملين مع مطالبهم أو شكاواهم، مشددًا على تكثيف وتيرة العمل لإنهاء ملفات التصالح وتقنين الأوضاع وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

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